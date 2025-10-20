الإثنين 20 أكتوبر 2025
محافظات

بعد أسبوع من غرق 11 تلميذا في ترعة بمنقباد، وزير التعليم يتفقد مدارس أسيوط

وزير التعليم يزور
وزير التعليم يزور مدارس أسيوط، فيتو

 وصل منذ قليل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى محافظة أسيوط، وذلك لتفقد عدد من المنشآت التعليمية، ويرافقه خلال الجولة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وقيادات وزارة ومديرية التربية والتعليم.

 

وزير التعليم يتفقد مدارس أسيوط 

 وزار وزير التعليم في بداية جولته مدرسة الشهيد إبراهيم عبد اللطيف بمركز ومدينة أسيوط، وتأتي هذه الزيارة لوزير التربية والتعليم لتفقد ومتابعة سير العملية التعليمية بمدارس أسيوط.

 

وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بشأن حافز التفوق الرياضي، اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم: لا رابط بين تسليم الكتب ودفع المصروفات


فيما أكد مسئولو مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن الوزير من المقرر أن يقوم بتفقد مدرسة أحمد عرابي بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد أسبوع من حادث انقلاب تروسيكل بترعة قناطر حواس بقرية منقباد كان على متنه 11 تلميذًا، ما أسفر عن وفاة 7 أطفال وإصابة 4 آخرين لا يزالون يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام.

الجريدة الرسمية