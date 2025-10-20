بعد أسبوع من غرق 11 تلميذا في ترعة بمنقباد، وزير التعليم يتفقد مدارس أسيوط

وصل منذ قليل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى محافظة أسيوط، وذلك لتفقد عدد من المنشآت التعليمية، ويرافقه خلال الجولة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وقيادات وزارة ومديرية التربية والتعليم.

وزير التعليم يتفقد مدارس أسيوط

وزار وزير التعليم في بداية جولته مدرسة الشهيد إبراهيم عبد اللطيف بمركز ومدينة أسيوط، وتأتي هذه الزيارة لوزير التربية والتعليم لتفقد ومتابعة سير العملية التعليمية بمدارس أسيوط.



فيما أكد مسئولو مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن الوزير من المقرر أن يقوم بتفقد مدرسة أحمد عرابي بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد أسبوع من حادث انقلاب تروسيكل بترعة قناطر حواس بقرية منقباد كان على متنه 11 تلميذًا، ما أسفر عن وفاة 7 أطفال وإصابة 4 آخرين لا يزالون يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام.

