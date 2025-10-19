الأحد 19 أكتوبر 2025
"الحج والعمرة": أقل برنامج حج بـ220 ألف جنيه والـ 5 نجوم يصل لـ المليون

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شروط التقديم لـ موسم الحج هذا العام تبقى كما هي دون تغيير عن العام الماضي، مؤكدًا أن المواطن يحق له التقديم من خلال جهة واحدة فقط، سواء عبر وزارة السياحة أو الداخلية أو التضامن، ولا يجوز التقديم في أكثر من جهة.

مواعيد وشروط التقديم في الحج
 

وأوضح ترك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن باب التقديم مفتوح من 15 حتى 30 أكتوبر الجاري، ويحق لأي مواطن مصري يحمل بطاقة رقم قومي سارية التقديم لأي شركة سياحة مرخصة من وزارة السياحة، مشددًا على عدم التعامل مع المكاتب غير المرخصة.

وأشار إلى أن التقديم متاح لجميع الفئات العمرية، مع ضرورة استيفاء الشروط الصحية، ومن أهمها أن يكون المتقدم خاليًا من الأمراض المزمنة أو المعدية.

أسعار برامج الحج لهذا العام


وأكد ترك أن أسعار برامج الحج شهدت انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الأسعار نهائية ولن تتغير حتى في حال ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

ولفت إلي أن أرخص برنامج حج بري: يبدأ من 220 ألف جنيه، أما برنامج الخمس نجوم: فيبدأ من 450 ألف جنيه وقد يتجاوز المليون جنيه في بعض الحالات الخاصة، موضحًا أن هذه الفئة تمثل نسبة محدودة جدًا من الحجاج.

ودعا ترك المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الإسراع في سداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار هذا العام يعود بالأساس إلى تراجع قيمة العملة، وأن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير أفضل الخدمات للحجاج المصريين بأسعار مناسبة.

