ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

مشاجرة - صورة أرشيفية، فيتو

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، حيث لقي شخص مقتله في مشاجرة وقعت عقب انتهاء عزاء شقيقته التي توفيت في نفس اليوم، ليتحول الحزن داخل العائلة إلى مأساة مضاعفة.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن النشَّال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوصول (ص.ع) جثة هامدة إلى مستشفى الباجور التخصصي، إثر إصابته في مشاجرة نشبت بمدينة الباجور عقب انتهاء مراسم عزاء شقيقته المتوفاة.

 

وانتقلت على الفور وحدة مباحث الباجور إلى موقع الحادث، وتم ضبط الجاني المتورط في الواقعة، بينما نُقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث الذي خيّم بالحزن على أهالي المدينة.

