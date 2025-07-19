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محافظ أسيوط يقرر إنشاء مشغل ومعمل ألبان وسوق حضري بقرية عرب الكلابات

محافظ أسيوط بقرية
محافظ أسيوط بقرية عرب الكلابات، فيتو

أجرى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولة ميدانية موسعة بمنطقة الإسكان الاجتماعي بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح، في إطار حرصه على متابعة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الواقع، تفقد خلالها العمارات السكنية وعددًا من المرافق والخدمات بالقرية، وعقد اجتماعًا جماهيريًا موسعًا مع الأهالي بمركز الشباب، أصدر خلاله عددًا من التوجيهات الحاسمة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة الفتح وعدد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز وعمدة وأهالي القرية.

حصر الوحدات غير المستغلة وسحبها ورفع كفاءتها لإعادة طرحها 

وخلال الجولة التفقدية لمنطقة العمارات السكنية، وجه محافظ أسيوط بسرعة حصر الوحدات غير المستغلة وسحبها ورفع كفاءتها لإعادة طرحها بما يضمن الاستفادة منها في تلبية احتياجات المواطنين، كما أصدر توجيهاته بـتمهيد وتسوية قطعة أرض ملاصقة للعمارات لإقامة سوق مواشي يخدم القرية والمناطق المجاورة، وتخصيص قطعة أرض أخرى لإقامة سوق حضري لبيع الفاكهة والخضروات وتوفير منافذ سلع غذائية مدعمة من خلال مبادرة "أمان"، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي فصل واحد لسد العجز في هذا النوع من التعليم داخل القرية.

وفي اجتماع جماهيري موسع بمركز شباب عرب الكلابات، استمع محافظ أسيوط لمطالب الأهالي ووجه بعدة قرارات مباشرة، منها استكمال تنفيذ المسجد الجاري إنشاؤه ذاتيًا بالتنسيق بين المشاركة المجتمعية ومديرية الأوقاف، إلى جانب رفع المخلفات وتنظيف محيط ملعب ومبنى مركز الشباب.

إنشاء مشغل خياطة للفتيات بفصول محو الأمية

كما شملت توجيهات محافظ أسيوط دعمًا مباشرًا لتمكين المرأة والأنشطة الإنتاجية، من خلال إنشاء مشغل خياطة للفتيات بفصول محو الأمية (عددها 6 فصول)، فيما كلف السكرتير العام المساعد بدراسة توفير مستثمر لإنشاء معمل ألبان بالقرية التي تنتج يوميًا نحو 5 إلى 7 أطنان من الألبان.

وفيما يخص القطاع الصحي، وجه اللواء هشام أبو النصر بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لتشغيل الوحدة الصحية بالقرية وتنظيم قوافل طبية دورية، وفي القطاع البيطري تم التوجيه بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتفعيل الوحدة البيطرية وتنظيم قوافل تحصين للماشية.

أما على صعيد التعليم المجتمعي، فقد شدد المحافظ على أهمية تدريب الفتيات على أعمال التفصيل والأولاد على زراعة الشتلات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، كما وجه بإنارة الطريق من مدخل القرية حتى المساكن لتحسين مستوى الأمان والخدمات.

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وفي ختام الجولة، شدد محافظ أسيوط على أهمية سرعة تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل الجهات المعنية، مع متابعة ميدانية دورية من رئاسة مركز الفتح والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحسين جودة الحياة لأهالي القرية.

تأتي هذه الجولة في إطار خطة المحافظة لتكثيف المتابعة الميدانية وتقديم حلول واقعية ومباشرة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية المستدامة في القرى الأكثر احتياجًا.

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