موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.  

قائمة الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري

وأعلن الدانماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏ 

وضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏ 

الأهلي يفوز على إيجل نوار البوروندي

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الجريدة الرسمية