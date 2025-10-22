الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محامي زيزو يهدد بالتصعيد للفيفا حال عدم حصول اللاعب على مستحقاته من الزمالك

نادي الزمالك، فيتو
أكد أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الزمالك هو من طلب من اتحاد الكرة تأجيل القضية لمدة شهر.

محامي زيزو يهدد بكارت الفيفا

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة:" زيزو له عند الزمالك 82 مليونا و502 ألف جنيه، وعندنا درجات في التقاضي بدأت مع اتحاد الكرة، وهناك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

اتحاد الكرة أجل الجلسة بطلب من الزمالك

وتابع:" زيزو قدم مستندات تثبت أحقيته في الحصول على 82 مليون جنيه، وورقنا كامل، والزمالك حصل على نسخة من المذكرة، واتحاد الكرة أجل القضية شهر بناءً على طلب من الزمالك ومحضر الجلسة موجود ويثبت ذلك".

زيزو، فيتو
مين قال زيزو مديون للزمالك؟

وتابع:" مين قال زيزو مديون للزمالك؟.. وأين المستندات والأوراق التي تثبت أحقيتهم في ذلك، ويوجد بند في عقد اللاعب بحصول النادي على نسبة من الإعلانات".

الزمالك لا يمتلك مستندات جديدة

وشدد:" الزمالك قدم مستندات صرف مسددة لزيزو على عقود سابقة وليست للعقد الأخير، وقبل تحرير العقد والإيصالات منذ عام 2021، والزمالك لا يمتلك أي مستندات جديدة".

زيزو لن يتنازل عن مستحقاته طرف الزمالك

وواصل:" لم تطرح مطلقًا فكرة تنازل زيزو عن مستحقاته مع الزمالك، بسبب ظروف النادي المالية، وغير صحيح حصول والد زيزو على 30 مليون عمولة من الأهلي".

وعن فتوح قال:" أحمد فتوح لاعب من طراز فريد، وسيعود لصفوف منتخب مصر في الفترة القادمة، وأتمنى انتقاله لصفوف الأهلي".

وعن طارق مصطفى قال: تقدمنا بشكوى ضد أحمد ياسر للنائب العام، وعلمت أن اللاعب اعتذر، وطارق مصطفى لن يتنازل".

