بعد غياب بنتايك، أحمد فتوح يقود الجبهة اليسرى للزمالك في مواجهة الجونة

فتوح
فتوح

يقود أحمد فتوح الجبهة اليسرى للزمالك في مباراة الفريق القادمة أمام الجونة بعد غياب المغربي محمود بنتايك.

وتأكد غياب المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل محمود بنتايج على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري.
 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

مباراة الزمالك والجونة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

عبد الحميد معالي يقترب من تشكيل الزمالك الأساسي أمام الجونة

نجم الزمالك السابق: الإسماعيلي مهدد بالهبوط وعبد الله السعيد أسطورة

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

