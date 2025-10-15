محامي الزمالك: زيزو مديون للنادي واتحاد الكرة هو من طلب التأجيل

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني ومحامي نادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، مديون لصالح القلعة البيضاء.

زيزو مديون للزمالك

وقال شعيب، في تصريحات تليفزيونية على قناة "cbc": زيزو من عليه مستحقات لنادي الزمالك، واتحاد الكرة، طلب التأجيل من أجل تجهيز العقود والمستندات للحصول على نسبة الإعلانات التي شارك فيها اللاعب والنادي له 25% نسبة".

اتحاد الكرة طلب عقود زيزو

وتابع: "اتحاد الكرة طلب من الزمالك مستندات تفيد بأحقية النادي بنسبة من الإعلانات، لذلك تم التأجيل من أجل تجهيز المستندات والرد على اللاعب".

وأضاف: "التأجيل ليس من طرف نادي الزمالك، وكان من اتحاد الكرة لتقديم مستندات للرد على اللاعب".

علم الزمالك، فيتو

وشدد: "غير صحيح أن زيزو له مستحقات لدى الزمالك بقيمة 82 مليون جنيه، والرقم بعيدًا تمامًا عن هذا الرقم، وقدمنا مستندات بذلك وتحويلات بنكية وإيصالات تفيد حصوله على المستحقات المالية".

راتب زيزو مع الزمالك قبل الرحيل

وأوضح: "راتب زيزو السنوي مع الزمالك أقل من 40 مليون جنيه، والمطالب المطالب بها غير منطقية وغير صحيحة تمامًا".

وأكمل: "زيزو ليس له أي مستحقات لدى الزمالك، بعد خصم نسبة الإعلانات وتوقيع عقوبات مالية عليه، وهو مديون لصالح الزمالك".

واستطرد: "زيزو حصل على جميع مستحقاته ووقع على إيصالات بالمبالغ التي حصل عليها".

