عبد الواحد السيد يكشف مفاجأة بشأن أزمة زيزو مع الزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك كواليس أزمة لاعب الفريق أحمد السيد زيزو وعدم تجديد عقده مع النادي، قائلا: "والد زيزو هو السبب في رحيله، ولم أتدخل في المفاوضات لإني لم أتمكن من التواصل مع والده بشكل كويس".

السبب وراء أزمة زيزو مع الزمالك

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر":"والد زيزو تحدث أكثر من مرة مع مجلس الإدارة بعد الاتفاق على أرقام معينة ثم عاد لنتفاوض عليها"، متابعا: "زيزو كان المفروض يتم بيعه الموسم الماضي مع ضم لاعبين أقوياء بالمقابل المادي اللي جاي من بيعه".

وأكد: "العرض الأخير الذي قدمه الزمالك لزيزو كان مناسبا للغاية ومش هقول الأرقام ولكن من المحتمل أن يكون عرض الزمالك أكبر من الأهلي".

ولفت: "زيزو لو كانت نيته البقاء في النادي لحصل على ما يريد ويمكن 100 مليون وأكتر كمان، في النهاية هو كان وصل لمكانة كبيرة وخسر تلك المكانة اللي كان موجود فيها ولما يبطل هيبقى بلا هوية".

وأكد: "في الكواليس هو واخد اللي هو عايزه بشكل محترم وفي نفس الوقت بيظهر إن هو مضحي

ومفيش لاعب لعب للأهلي والزمالك وبقى له هوية".

قصة مستحقات زيزو مع الزمالك

وتابع: "أكتر لاعب كان بياخد مستحقاته المادية في مواعيدها وبانتظام هو زيزو سواء من خلال النادي أو من محبين، وممدوح عباس كان متكفل بمستحقاته الشهرية".

وأشار: "من سنتين اتكلم معايا إنه له مستحقات 70 مليون والكلام ده مش صحيح، يتبقى له جزء صغير من مستحقاته وليس كما يصرح الفترة الأخيرة ومع الخصومات الأخيرة اعتقد مش هيكون له مستحقات".

رسالة عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك

ووجه عبد الواحد السيد رسالة لجماهير الزمالك، قائلا: "متخليش اللاعب يستخدم كأداة للضغط على النادي، ومتخليش اللاعب أكبر من النادي مهما كان حجمه، نرى مثلا عمر جابر وقع على بياض للنادي".

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