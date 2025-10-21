أشرف عبد العزيز: عبد الله السعيد وقع للزمالك بعد عد 40 مليون جنيه بالماكينة

عبدالله السعيد، أكد أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، أن المحكمة حددت يوم السبت القادم جلسة للنظر في قضية رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الخاصة بالامتحانات.

مستحيل أن أقاضي الأهلي

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "من المستحيل أن أقاضي الأهلي، وكنت محامي عبدالله السعيد وقمت برد 40 مليون جنيه لاتحاد الكرة، كان حصل عليهم من الزمالك بعد التوقيع أثناء تواجده مع الأهلي، وتم تسليم المقابل المادي (كاش) ومسؤول الزمالك طلب عد الفلوس".



عبدالله السعيد أحضر ماكينة عد أموال

وتابع:" عبدالله السعيد، حصل على الـ40 مليون جنيه كاش من الزمالك، واحضر مكنة وعد المقابل المادي ثم وقع على عقود الانضمام للزمالك، وعقب الأزمة لم أدخل في نزاع ضد الأهلي، وأنا على تواصل بشكل دائم مع اللاعب".

رمضان صبحي، فيتو

قضية رمضان صبحي

وعن قضية رمضان صبحي:" تم تحديد جلسة يوم السبت القادم لقضية رمضان صبحي الخاصة بالامتحانات، ولم تحدد المحكمة حضور اللاعب من عدمه، ولن أتحدث في القضية لأنها متداولة في القضاء، واللاعب خرج بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة القضية".

وأردف:" رمضان صبحي ابني مثل كهربا وحسين الشحات، وهو من تحدث معي لتولي القضية".

