أخبار مصر اليوم.. السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية.. الآثار تكشف حقيقة تعرض مقبرة الملك توت عنخ آمون لخطر الانهيار

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي

تجديد ندب نيفين الصغير للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي للعلاقات العامة والتسويق

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد ندب الدكتورة نيفين محمد يوسف الصغير، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالعلمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للقيام بمهام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتسويق والعلاقات العامة.

أغلقت محافظة الجيزة مصنعًا غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات داخل المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف.

نصح الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، المواطنين بتوخي الحذر خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك مجموعة من الالتهابات الفيروسية التى تصيب الجهاز التنفسي العلوي تنتشر حاليا في الجو.

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المواقع الإخبارية الأجنبية حول تعرض مقبرة الملك توت عنخ آمون في البر الغربي بالأقصر لخطر الانهيار نتيجة وجود شقوق بجدرانها وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يهدد اللوحات الجدارية بالتآكل.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار المتابعة الدورية لجهود تنسيق السياسات المالية والنقدية.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

نشرت وزارة النقل تقريرا تحت عنوان “اعرف معلومات عن مشروعات بلدك” -لـ أعمال تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

قال المهندس أيمن عزب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية إن مطار القاهرة الدولي يشهد انطلاق مرحلة جديدة من خدمات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.