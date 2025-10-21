وزير الطيران: مناقشة طرح "سفنكس" ضمن المطارات المعروضة للإدارة والتشغيل

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني: إن هناك استحسانا كبيرا من كل المتعاملين مع مطار سفنكس الدولي خلال المرحلة الماضية، حيث تم تجهيز هذا المطار على أعلى مستوى ليكون متناسب مع حجم الحركة المتوقعة للمناطق السياحية.

متابعة استعدادات تشغيل مطار سفنكس الدولي

أوضح سامح الحفني، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم، في مطار سفنكس الدولي، أن المصرية للمطارات ترصد بعض النقد والشكاوى الطفيفة بشأن وسائل المواصلات حول المطار، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة النقل لتحسين الخدمة للركاب والمتعاملين مع المطار وتحسين الهوية البصرية أمام المطار.

طرح مطار سفنكس ضمن المطارات المعروضة للإدارة والتشغيل

وكشف وزير الطيران المدني أن مطار سفنكس الدولي يتم حاليا مناقشة دخوله ضمن الـ 11 مطارا المطروحة أمام القطاع الخاص، لغرض الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أن وجود هذا المطار في هذه المنطقة أصبح عامل جذب كبير لهذه المنطقة بشأن الفرص المستقبلية الواعدة.

ويشهد مطار سفنكس الدولي نموًا سريعًا في حركة المسافرين والرحلات، ما يضعه على مقربة من حدود طاقته التصميمية. تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار 1,200,000 راكب، وسجل المطار في الفترة من يناير حتى 18 أكتوبر 2025 نحو 1,034,032 راكبا مقارنة بـ852,660 راكبا في نفس الفترة من 2024، بنمو قدره 21% في أعداد الركاب.

وفي عدد الرحلات ارتفعت الحركة من 6,161 طائرة في 2024 إلى 7,299 طائرة في 2025 بزيادة 18%، ما يشير إلى زيادة الطلب وتردد خطوط جديدة أو تواتر رحلات أعلى.

