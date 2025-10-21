تجديد ندب نيفين الصغير للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي للعلاقات العامة والتسويق

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد ندب الدكتورة نيفين محمد يوسف الصغير، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالعلمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للقيام بمهام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتسويق والعلاقات العامة.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بالجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور محمد حسين رفعت السركي، نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



• الدكتورة رانيا عبده محمود الإمام، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.



• الدكتور أحمد عزمي زكي عبدالعزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة قناة السويس.



• الدكتورة فاتن حمدي محمود علي العليمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.



• الدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز حسب النبي، عميدًا لكلية الآداب جامعة جنوب الوادي.



• الدكتور عصام علي الطيب مرزوق خليفة، عميدًا لكلية التربية جامعة جنوب الوادي.



• الدكتور أحمد عبدالرحمن أحمد محمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة الزقازيق.



• الدكتورة حنان محمد محمد ترك، عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق.



•الدكتور محمد أحمد أبوالليل محمد، عميدًا لكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان.



• الدكتورة فاطمة رشدي محمد علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة أسيوط.



• الدكتور أحمد محمد أحمد حسن بخيت، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بني سويف.

