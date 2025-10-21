الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

شريف فتحي يشارك في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي ببروكسل

منتدي السياحة العالمي
منتدي السياحة العالمي
شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان "إعادة تعريف السياحة في عالم متغير"، والذي ينظمه معهد منتدى السياحة العالمي خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري.
 

الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي
 

يعد منتدى السياحة العالمي، حدثًا دوليًّا رفيع المستوى، فهو منصة تعاون دولية تركز على مواجهة تحديات قطاع السياحة والسفر حيث يجمع قادة ومبتكرين وخبراء وصناع قرار في هذا القطاع لمناقشة مستجدات ومستقبل القطاع.

ويركز المنتدى على موضوعات رئيسية منها دور التكنولوجيا في السياحة والابتكارات التكنولوجية التي تُشكّل هذه الصناعة مثل الذكاء الاصطناعي، والسياحة المستدامة والسياسات البيئية، واتجاهات الاستثمار في السياحة وآفاقه العالمية، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، والفرص في الأسواق الناشئة، وتحسين تنافسية الوجهات السياحية، والطيران المستدام، والتحوّل الرقمي في المطارات والخدمات المؤثرة على تجربة السفر.

أهداف منتدى السياحة العالمي

ويسعى المنتدى إلى تحقيق نماذج تنمية مستدامة لأسواق السفر الناشئة، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لضمان نمو السياحة.

وشهد الافتتاح حضور لفيف من الوزراء والرؤساء التنفيذين لمؤسسات سياحية، وشيخة النويس الأمين العام المُنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بالإضافة الى المسئولين عن ملفات السياحة والآثار بالمفوضية الأوروبية.

كما شارك في الحضور من الجانب المصري السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة، وإسراء أسامة سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.
 

الجريدة الرسمية