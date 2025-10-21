الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يوجه بتقنين أوضاع المحافظات وتحديث آلية تراخيص أبراج المحمول

ناقش  اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التركيز على أهمية تقنين أوضاع المحافظات وفق اللوائح الجديدة لضمان التنظيم والتنمية المستدامة.

 كما تم استعراض الآلية الجديدة لاستخراج تراخيص أبراج المحمول، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تحديث اللوائح وتنظيم تراخيص أبراج المحمول يأتي في إطار دعم البنية التحتية الرقمية وتوسيع خدمات الاتصالات، مع الالتزام الكامل بحماية البيئة وتحقيق مصلحة المواطن. 

وتابع الاجتماع كذلك اهتمام الحكومة بتذليل العقبات التي تواجه المحافظات في هذا الملف، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وضمان جودة الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتفعيل التنمية المحلية بما يخدم المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.

الجريدة الرسمية