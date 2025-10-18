السبت 18 أكتوبر 2025
هيئة الدواء تسحب تشغيلة من قطرات أنف مستخدمة في علاج البرد والإنفلونزا

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

 أعلنت هيئة الدواء المصرية عن سحب وتشغيل وإيقاف تداول تشغيلة من مستحضر Nasostop 0.1% nasal drops for adults، تحمل رقم 0830324، وتاريخ انتهاء 03/2027.

وأوضحت الهيئة أن قرار السحب جاء لعدم مطابقة التشغيلة للمواصفات المعتمدة وفقًا لنتائج التحاليل التي أجرتها معامل الهيئة.

ضرورة التوقف الفوري عن تداول وتشغيل المستحضر 

 وأكدت الهيئة على ضرورة التوقف الفوري عن تداول وتشغيل المستحضر محل القرار، مشددة على أن هذا الإجراء يخص التشغيلة المحددة فقط ولا ينطبق على جميع تشغيلات المستحضر المتداولة في الأسواق.

ودعت هيئة الدواء المصرية الصيادلة والمستهلكين، في حال الشك في أي عبوة من المستحضر، إلى التواصل عبر الخط الساخن 15301 للتحقق من مدى سلامة المنتج أو الإبلاغ عن أي ملاحظات.

ناسوستوب (Nasostop 0.1%) قطرات أنف لعلاج حالات احتقان

ويستخدم ناسوستوب (Nasostop 0.1%) كقطرات أنف لعلاج حالات احتقان الأنف الناتجة عن نزلات البرد أو الإنفلونزا.

التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الأنف أو التهاب الأنف التحسسي والتهابات الجهاز التنفسي العلوي المصحوبة بانسداد الأنف.

 يستخدم ناسوستوب موضعيًا في الأنف، بمعدل نقطة إلى نقطتين في كل فتحة أنف مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، أو حسب تعليمات الطبيب.

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر لعلاج الضعف الجنسي لعدم مطابقتها للمواصفات

رئيس هيئة الدواء يبحث مع المصرية لتجارة الأدوية سبل ضمان توافر المستحضرات الدوائية

ولا يستخدم لأكثر من 5 إلى 7 أيام متواصلة لتجنب حدوث احتقان ارتدادي أو تهيّج في الأغشية الأنفية ويمنع استخدامه في حالات ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو فرط نشاط الغدة الدرقية إلا بعد استشارة الطبيب ويحفظ في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الضوء والحرارة.

