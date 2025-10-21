الحفني: مصر للطيران تسير وفق خطة طموحة لتحديث أسطولها الجوي

قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، إن شركة مصر للطيران تسير وفق خطة طموحة لتحديث أسطولها الجوي، بهدف تحسين تجربة السفر وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.



من جانبه قال الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، خلال مؤتمر لمحرري قطاع الطيران إن مصر للطيران تعمل حاليًا على مشروع تحديث الكبائن الداخلية لـ (19) طائرة من طراز B737-800 والذى يتضمن تغيير مقاعد الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بالتعاون مع شركة Collins العالمية والمتخصصة في تقديم حلول متكاملة الخدمات من خلال تصميمات فريدة، كما يتم تحديث آليات بث الوسائل الترفيهية بالتنسيق مع شركة Panasonic لتكون Streaming in all cabin وهو يعد من أحدث الأنظمة الترفيهية فى العالم.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من أول طائرة بنهاية شهر يوليو 2025، هذا ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بنهاية عام 2026. (يمكن إضافة تجديد الحمامات أيضا بالتعاون مع شركة يوكوهاما والارضيات والحوائط)، بالإضافة إلى تحديث الكابينة الداخلية لعدد 2 طائرة من طراز A330-200 من خلال تجديد مقاعد درجة الأعمال والدرجة السياحية.

وتابع أنه من المقرر دعم اسطول مصر للطيران بـ 34 طائرة جديدة من أحدث الطرازات ذات الكفاءة العالية والتقنيات الحديثة وذلك على النحو التالى:-

حيث تم التعاقد على انضمام 10 طائرات من طراز A350-900، بالإضافة إلى 6 طائرات اختيارية أخرى من طراز A350-900 تم تفعيل شراءها والإعلان عنها خلال معرض باريس للطيران 2025، ليصبح إجمالى عدد الطائرات المتعاقد عليها 16 طائرة من هذا الطراز، ومن المخطط انضمام أولى الطائرات من طراز A350 مع نهاية العام الجارى ديسمبر 2025، على أن تصل باقي الطائرات تباعًا بحلول عام 2030 / 2031.

وتم استئجار 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX، ومن المخطط استلام اول طائرة من طراز B737-8Max بتاريخ يناير 2026 على أن يتم استكمال استلام باقي الطائرات خلال عامي 2026 و2027،حيث تتميز تلك الطائرات الحديثة بانخفاض استهلاك الوقود بنسبة 25%، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، بما يتماشى مع المعايير البيئية والتكنولوجية الحديثة، وإن انضمام هذه الطائرات الجديدة سيسهم بشكل كبير وفعال في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة مما يتيح لنا تقديم خدمات أكثر راحة للعملاء، فضلًا عن توسعة شبكة خطوطنا الجوية وإضافة وجهات جديدة حول العالم.

وأوضح أن مصر للطيران مددت عقود تأجير طائرات (5) طائرات من طراز B777-300ER:حيث وقّعت شركة مصر للطيران اتفاقية مع شركة التأجير "إيركاب" لتمديد عقود إيجار أسطولها المكوّن من خمس طائرات بوينغ B777-300ER لمدة 18 شهرًا بدءً من شهر يوليو 2025، حتى الفترة من يوليو 2026 – سبتمبر 2027، يأتي هذا القرار نتيجة تأخر تسليم أولى طائرات إيرباص A350-900 العشر، التي من المقرر أن تبدأ مصر للطيران باستلامها اعتبارًا من ديسمبر من هذا العام.



