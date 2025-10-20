منتخب الناشئين يتدرب على فترتين استعدادا لمونديال قطر

منتخب الناشئين، يواصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، تدريباته اليومية داخل معسكره التدريببي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

منتخب مصر يتدرب على فترتين

وأكد محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة في تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس، قرر تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين على فترتين، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للفريق استعدادا للمونديال، مؤكدا إلى أن الفريق يتدرب ألان على فترتين، صباحا في وحدة الجيمانيزيوم ومساءا تدريبات الكرة، لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية والتحرك السليم بالكرة أو بدونها

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبوالعنين على مساندة منتخب الناشئين تحت 17 عاما قبل المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر.

وتحدث هاني أبوريدة مع اللاعبين عن ضرورة بذل أقصى ما لديهم في المرحلة المقبلة من أجل تشريف الكرة المصرية.

وأشار أبوريدة في اجتماعه مع اللاعبين، أنه كان حريصا على توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم.

أبو ريدة يصافح أحمد الكاس، فيتو

التوأم يدعم منتخب الناشئين قبل مونديال قطر

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن، وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان المدرب العام، من أجل حث اللاعبين على ضرورة بذل أقصى ما لديهم في البطولة.

وأكد حسام حسن في كلمته، علي أن جميع اللاعبين تحت أنظار جهاز المنتخب وأن فرصة تواجدهم في المنتخب الأول قائمة حال تألقهم مع المنتخب وأنديتهم.

محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب الناشئين، فيتو

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب مصر واحدًا من ستة منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.