تعليم الشرقية تفتح تحقيقًا في واقعة إصابة تلميذ بجرح قطعي أعلى العين

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا في ملابسات واقعة إصابة تلميذ يبلغ من العمر 11 عامًا بجرح قطعي أعلى مقلة العين للوقوف على تفاصيلها كاملة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس.

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة داخل إحدى المدارس الابتدائية بإدارة فاقوس التعليمية، بعدما أصيب تلميذ يبلغ من العمر 11 عامًا بجرح قطعي أعلى مقلة العين، إثر اعتداء أحد زملائه عليه بركلة مفاجئة أثناء نزوله من على سلم المدرسة، وسط اتهامات من ولي أمره لإدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في متابعة الطلاب خلال فترة الفسحة.

والد التلميذ: الطفل سبق أن تعرض لإصابة أخرى داخل الفصل الأسبوع الماضي

وأكد والد التلميذ أن نجله كان ينزف دمًا من وجهه لحظة وصوله إلى المدرسة عقب تلقيه اتصالًا من الإدارة، دون أن يجد أي تدخل من الزائرة الصحية أو إشراف من المعلمين، مشيرًا إلى أن الطفل سبق أن تعرض لإصابة أخرى داخل الفصل الأسبوع الماضي دون اتخاذ أي إجراءات من جانب الإدارة.

اتخاذ إجراءات وقائية تحافظ على سلامة التلاميذ وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث

وطالب ولي الأمر، في بلاغ رسمي، مديرية التربية والتعليم بالشرقية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين، مع التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية تحافظ على سلامة التلاميذ وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.