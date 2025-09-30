الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تعليم الشرقية تفتح تحقيقًا في واقعة إصابة تلميذ بجرح قطعي أعلى العين

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا في ملابسات واقعة إصابة تلميذ يبلغ من العمر 11 عامًا بجرح قطعي أعلى مقلة العين للوقوف على تفاصيلها كاملة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس.

 

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة داخل إحدى المدارس الابتدائية بإدارة فاقوس التعليمية، بعدما أصيب تلميذ يبلغ من العمر 11 عامًا بجرح قطعي أعلى مقلة العين، إثر اعتداء أحد زملائه عليه بركلة مفاجئة أثناء نزوله من على سلم المدرسة، وسط اتهامات من ولي أمره لإدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في متابعة الطلاب خلال فترة الفسحة.

وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة النصر الابتدائية رقم 3 بالقنايات

 

والد التلميذ: الطفل سبق أن تعرض لإصابة أخرى داخل الفصل الأسبوع الماضي

وأكد والد التلميذ أن نجله كان ينزف دمًا من وجهه لحظة وصوله إلى المدرسة عقب تلقيه اتصالًا من الإدارة، دون أن يجد أي تدخل من الزائرة الصحية أو إشراف من المعلمين، مشيرًا إلى أن الطفل سبق أن تعرض لإصابة أخرى داخل الفصل الأسبوع الماضي دون اتخاذ أي إجراءات من جانب الإدارة.

 

اتخاذ إجراءات وقائية تحافظ على سلامة التلاميذ وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث

وطالب ولي الأمر، في بلاغ رسمي، مديرية التربية والتعليم بالشرقية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين، مع التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية تحافظ على سلامة التلاميذ وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

