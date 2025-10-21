الحماية المدنية ببورسعيد تنجح في إخماد حريق بوحدة سكنية وإنقاذ طفلين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بقيادة العميد عبد الله سعادة، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الوحدات السكنية بحي الزهور، بعد تصاعد ألسنة اللهب بشكل مفاجئ من "البلكونة"، وإنقاذ العقار من كارثة محققة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث كانت النيران تتصاعد بكثافة وبدأت تمتد إلى الطابق الأعلى، فتم الدفع بسيارتي إطفاء واستخدام المواد الكيماوية الحديثة للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي العقار.

ونجحت القوات في إنقاذ طفلين من داخل الشقة المحترقة، وإخراجهما بسلام، كما جرى تبريد موقع الحريق للتأكد من عدم اشتعاله مرة أخرى، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية جسيمة.

