برشلونة يخطف فوزا مثيرا أمام جيرونا في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة، فوزا مثيرا أمام نظيره جيرونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني “الليجا”.

وتقدم برشلونة عن طريق بيدري في الدقيقة 13، ثم تعادل جيرونا في الدقيقة 20 بأقدام أكسيل فيتسل.

وجاء هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 90+3 عن طريق ارواخو.

تشكيل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - إيريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري

خط الهجوم: فيرنانديز - ماركوس راشفورد - لامين يامال

ترتيب برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، في حين أن جيرونا لديه 6 نقاط ويحتل المركز التاسع عشر.

