مفاجأة سارة في ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة بالكلاسيكو

تلقى نادي ريال مدريد دفعة معنوية كبيرة قبل الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة، وذلك بعد مشاركة الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في جزء من تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة يوفنتوس، وسط تفاؤل داخل النادي بإمكانية عودته إلى قائمة المباراة.

أسبوع حاسم في ريال مدريد ومواجهات نارية

يدخل ريال مدريد أسبوعًا حاسمًا يبدأ باستضافة يوفنتوس قبل القمة المرتقبة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وسط سعي المدير الفني تشابي ألونسو لاستعادة أكبر عدد ممكن من لاعبيه المصابين.

ويغيب عن الفريق 6 لاعبين بسبب الإصابات، ترينت، كارفاخال، هويسن، سيبايوس، روديجر، ميندي.

ويُعد ترينت الأقرب للعودة أمام يوفنتوس، في حين تبقى مشاركة كارفاخال وهويسن محل شك كبير قبل الكلاسيكو المقرر الأحد المقبل.

عودة أرنولد بعد غياب ترفع المعنويات

المدافع الإنجليزي، الذي غاب عن آخر ست مباريات للفريق وكذلك عن معسكر منتخب بلاده، شارك في جزء من الحصة التدريبية الجماعية اليوم الاثنين، بينما اكتفى اللاعبون الأساسيون في لقاء خيتافي بتدريبات استشفائية.

في ريال مدريد، تسود حالة من التفاؤل بشأن إمكانية وجود ترينت في قائمة مواجهة يوفنتوس بعد غياب دام شهرًا، لكن مشاركته أساسيًا لا تزال غير مؤكدة بسبب فترة التوقف الطويلة.



