الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاجأة سارة في ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة بالكلاسيكو

أرنولد، فيتو
أرنولد، فيتو

تلقى نادي ريال مدريد دفعة معنوية كبيرة قبل الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة، وذلك بعد مشاركة الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في جزء من تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة يوفنتوس، وسط تفاؤل داخل النادي بإمكانية عودته إلى قائمة المباراة.

 

أسبوع حاسم في ريال مدريد ومواجهات نارية 

يدخل ريال مدريد أسبوعًا حاسمًا يبدأ باستضافة يوفنتوس قبل القمة المرتقبة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وسط سعي المدير الفني تشابي ألونسو لاستعادة أكبر عدد ممكن من لاعبيه المصابين.

ويغيب عن الفريق 6 لاعبين بسبب الإصابات، ترينت، كارفاخال، هويسن، سيبايوس، روديجر، ميندي.

ويُعد ترينت الأقرب للعودة أمام يوفنتوس، في حين تبقى مشاركة كارفاخال وهويسن محل شك كبير قبل الكلاسيكو المقرر الأحد المقبل.

عودة أرنولد بعد غياب ترفع المعنويات

المدافع الإنجليزي، الذي غاب عن آخر ست مباريات للفريق وكذلك عن معسكر منتخب بلاده، شارك في جزء من الحصة التدريبية الجماعية اليوم الاثنين، بينما اكتفى اللاعبون الأساسيون في لقاء خيتافي بتدريبات استشفائية.

في ريال مدريد، تسود حالة من التفاؤل بشأن إمكانية وجود ترينت في قائمة مواجهة يوفنتوس بعد غياب دام شهرًا، لكن مشاركته أساسيًا لا تزال غير مؤكدة بسبب فترة التوقف الطويلة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرنولد ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو نادي ريال مدريد

مواد متعلقة

بهدف مبابي، ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا بعد الفوز على خيتافي

بعد نفادها في 5 دقائق، طرح دفعة جديد من تذاكر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

دين هاوسن يشعل قلق ريال مدريد قبل قمة الكلاسيكو

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمينة الفتوى توضح فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى (فيديو)

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية