تأجيل محاكمة 68 متهمًا في قضية قصر النيل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 68 متهمًا في القضية رقم 8944 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، إلى جلسة 5 يناير المقبل لسماع أقوال الشهود.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر تولّوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 1995 وحتى 14 نوفمبر 2023، كان هدفها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، في إطار تحقيق أهدافها التي تمس أمن واستقرار الدولة.

