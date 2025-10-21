الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
قيادات مستقبل وطن تتفقد غرفة عمليات الحزب لانتخابات مجلس النواب

تفقد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العمل والوقوف على استعدادات الغرفة لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

غرفة عمليات مستقبل وطن استعدادا للانتخابات 

جاء ذلك بمرافقة عدد من قيادات الأمانة المركزية، وأمانة التنظيم المركزية بحزب “مستقبل وطن”. 

تجهيز استعدادات انتخابات مجلس النواب 

وتم الاطلاع على آلية العمل داخل الغرفة، ومدى جاهزيتها من حيث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية.

وأشاد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بحالة الانضباط والتواجد المستمر لأعضاء الغرفة، وبالجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الجاهزية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الأمين العام لحزب “مستقبل وطن” على ضرورة استمرار حالة الانضباط، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمجريات العمل، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية ونظيراتها في المحافظات، في إطار خطة الحزب الشاملة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة وتنظيم.

وأعرب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، عن تقديره لكافة أعضاء غرفة العمليات على ما يبذلونه من جهد مخلص، موجهًا الشكر لهم على أدائهم المتميز، وداعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة خلال الفترة القادمة.

