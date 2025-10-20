نتنياهو: مصرون على نزع سلاح حماس ومهمتنا لم تنته بعد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين: إن الضغط أجبر حماس على الموافقة على قبول الصفقة.

نتنياهو: مصرون على نزع سلاح حماس والمهمة لم تنته بعد

وأضاف نتنياهو: سيطرنا على كل معابر غزة ودمرنا بنية تحتية عسكرية لحماس ومصرون على نزع سلاح حماس وتحقيق أهداف الحرب.



وتابع نتنياهو: صفقة الرهائن لم تكن مطروحة على الطاولة في كل مراحل الحرب والمهمة لم تنته بعد .

واستطرد: وصلنا لقمة جبل الشيخ بسوريا وسماء طهران واستعدنا الرهائن وأزلنا تهديد إيران وأذرعها.

وزعم نتنياهو: حاربنا في 7 جبهات للنهوض وملتزمون بإعادة رفات كل الرهائن



