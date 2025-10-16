وصول وفد من حركة حماس إلى مصر للقاء الأسرى المبعدين

نقلت تقارير إعلامية اليوم الخميس، عن مصدر قيادي في حماس مشارك في المفاوضات قوله، أن وفدا قياديا كبيرا من الحركة وصل إلى القاهرة، يضم خليل الحية وخالد مشعل ومعظم قيادات المكتب السياسي في الخارج.

وفد من حماس يصل القاهرة

وأوضح القيادي الحمساوي، أن الوفد وصل القاهرة اليوم الخميس، للمشاركة في احتفالية لـأسرى محررين بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة 154 أسيرًا فلسطينيا محررا، نقلوا من السجون الإسرائيلية مؤقتا إلى مصر تمهيدا لتنفيذ قرار الإبعاد إلى عدد من الدول.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وكانت إسرائيل قد اشترطت في إطار صفقة التبادل على إبعاد هؤلاء الأسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

كما أشار القيادي الفلسطيني إلى انتهاء أزمة تسلم جثامين عناصر النخبة من كتائب القسام بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم 45 جثمانا أمس الأربعاء.

