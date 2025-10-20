الإثنين 20 أكتوبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر يتسلّم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة

الصليب الأحمر، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بعثة من الصليب الأحمر الدولي تتجه في هذه الأثناء إلى قطاع غزة لتسلّم جثمان أحد المختطفين الإسرائيليين، وذلك ضمن التفاهمات الجارية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.

تسليم جثة أسير إسرائيلي في غزة

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن عملية التسليم تجري بتنسيق أمني وإنساني مشترك بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن هوية الجثمان ستُحدد بعد إجراء الفحوصات اللازمة فور وصوله إلى إسرائيل.

جزء من التزامات المرحلة الثانية من الاتفاق


وأضافت مصادر عسكرية إسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، والذي يتضمن استكمال تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين، بالتوازي مع استمرار الجهود لتثبيت الهدوء على الأرض.

 

الصليب الأحمر يؤكد التزامه بالمهام الإنسانية
 

من جانبه، أكد الصليب الأحمر الدولي أن مهمته تقتصر على نقل الجثامين وضمان المعايير الإنسانية في العملية، دون أي دور سياسي أو تفاوضي، مشددًا على أن الأولوية هي احترام الكرامة الإنسانية في جميع مراحل التسليم.

