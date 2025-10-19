الاحتلال الإسرائيلي يقرر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسؤول رفيع المستوى، أن القيادة السياسية قررت إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل.

إغلاق كامل وتوقف حركة العبور

وبحسب المصادر، فإن القرار يشمل منع حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع، بما في ذلك معابر كرم أبو سالم وبيت حانون ورفح، وذلك حتى إشعار آخر، مع تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق المحيطة.

تداعيات إنسانية متوقعة

من جانبها، حذّرت منظمات دولية من أن إغلاق المعابر قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، نظرًا لاعتماد السكان على المساعدات والسلع التي تمر عبر هذه المعابر.

وأكدت التقارير أن القرار دخل حيز التنفيذ فورًا، وسط ترقب دولي وردود فعل فلسطينية غاضبة إزاء ما يُوصف بأنه عقاب جماعي يفاقم من معاناة المدنيين في القطاع، وهو ما يعد خرقا لاتفاق غزة.

من جانبها هاجمت حركة حماس قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح، ووصفته بأنه يعد خرقا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وقال الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم: إن الحركة لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة.

