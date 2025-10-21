الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "السائقين المتهورين" بالشرقية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدي 3 سيارات بأداء حركات استعراضية وفتح أبواب السيارات بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر. 

كانت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، قد رصدت انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه 3 سيارات، يقوم قائدوها بحركات استعراضية خطيرة، وفتح الأبواب أثناء القيادة بسرعات عالية.. وهو ما يشكل خطورة بالغة ويهدد سلامة المارة على الطريق.

وبفحص مقطع الفيديو بمعرفة الجهات والأجهزة الفنية المختصة، تمكن رجال المباحث من تحديد السيارات الظاهرة فى الفيديو وسائقيها.. وتبين أنهم طالب وسائقان.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركتهم فى موكب زفاف شقيق أحدهم.


تم التحفظ على السيارات وتحرير المحاضر اللازمة ضد قائديها وأخطرت الجهات المختصة لمواصلة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي الشرقية اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

جنازة مهيبة لشاب بالشرقية ضحية "رعونة" عريس في حفل زفافه (صور)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو انقلاب سيارة بسبب رعونة سائق بالقاهرة

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

مفاوضات الأحمر مع فيستون ماييلي، مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

زنزانة انفرادية وكتاب سيرة المسيح ورواية عن الظلم، كيف سيقضي ساركوزي أيامه بالسجن؟ (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

عبد السند يمامة: استلمت "الوفد" وديونه 120 مليون جنيه.. وأرفض بيع المقر الرئيسي

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

المزيد
الجريدة الرسمية