الداخلية تكشف ملابسات فيديو "السائقين المتهورين" بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدي 3 سيارات بأداء حركات استعراضية وفتح أبواب السيارات بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

كانت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، قد رصدت انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه 3 سيارات، يقوم قائدوها بحركات استعراضية خطيرة، وفتح الأبواب أثناء القيادة بسرعات عالية.. وهو ما يشكل خطورة بالغة ويهدد سلامة المارة على الطريق.

وبفحص مقطع الفيديو بمعرفة الجهات والأجهزة الفنية المختصة، تمكن رجال المباحث من تحديد السيارات الظاهرة فى الفيديو وسائقيها.. وتبين أنهم طالب وسائقان.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركتهم فى موكب زفاف شقيق أحدهم.



تم التحفظ على السيارات وتحرير المحاضر اللازمة ضد قائديها وأخطرت الجهات المختصة لمواصلة التحقيق.

