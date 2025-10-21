الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

هرب من الديون، تحقيقات النيابة تكشف رحلة شاب انتهت بإلقاء نفسه من المقطم

النيابة
النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مصرع شاب عُثر على جثته أسفل جبل المقطم، أن المتوفى كان يمر بأزمة مالية حادة، وكان مدينًا لعدد 8 أشخاص من قريته التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب لم يحتمل الضغوط النفسية الناتجة عن إلحاح الدائنين عليه بشكل مستمر، ما دفعه إلى مغادرة قريته والتوجه إلى محافظة القاهرة بحثًا عن فرصة عمل تساعده على سداد ما عليه من التزامات مالية.

وأضافت التحقيقات أن المتوفى لم يتمكن من إيجاد فرصة عمل مناسبة، ودخل في حالة من الاكتئاب الشديد، انتهت بإقدامه على التخلص من حياته، حيث قفز من أعلى جبل المقطم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى جبل المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى قفز من أعلى جبل المقطم بدائرة قسم شرطة المقطم، بعد أن أصيب بحالة نفسية سيئة نتيجة تراكم الديون عليه، وجاري التحري عن وجود شبهة جنائية في الواقعة أو عدمه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دائرة قسم شرطة المقطم غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة مركز ملوى بمحافظة مركز ملوى بمحافظة المنيا مركز ملوى

مواد متعلقة

أسرة شاب ألقى بنفسه من فوق جبل المقطم: "عليه ديون ومش لاقي شغل"

النيابة تستمع لأقوال "الدكتور" وعصابة التنقيب عن الآثار في التبين

السجن 5 سنوات لموظف بتهمة اختلاس أموال الشركة القابضة للتشييد والتعمير

النيابة تصرح بدفن شاب ألقى نفسه من فوق جبل المقطم بعد تراكم الديون عليه

حبس الـ "دكتور" و5 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار في التبين

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مخزن ببولاق أبو العلا

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم داخل نادي المعادي (صور)

تأجيل نظر طعن عفاف شعيب على براءة مخرج شهير من تهمة إهانتها

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

مدروسة بعناية !

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية