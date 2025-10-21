هرب من الديون، تحقيقات النيابة تكشف رحلة شاب انتهت بإلقاء نفسه من المقطم

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مصرع شاب عُثر على جثته أسفل جبل المقطم، أن المتوفى كان يمر بأزمة مالية حادة، وكان مدينًا لعدد 8 أشخاص من قريته التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب لم يحتمل الضغوط النفسية الناتجة عن إلحاح الدائنين عليه بشكل مستمر، ما دفعه إلى مغادرة قريته والتوجه إلى محافظة القاهرة بحثًا عن فرصة عمل تساعده على سداد ما عليه من التزامات مالية.

وأضافت التحقيقات أن المتوفى لم يتمكن من إيجاد فرصة عمل مناسبة، ودخل في حالة من الاكتئاب الشديد، انتهت بإقدامه على التخلص من حياته، حيث قفز من أعلى جبل المقطم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى جبل المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى قفز من أعلى جبل المقطم بدائرة قسم شرطة المقطم، بعد أن أصيب بحالة نفسية سيئة نتيجة تراكم الديون عليه، وجاري التحري عن وجود شبهة جنائية في الواقعة أو عدمه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

