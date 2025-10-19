الأحد 19 أكتوبر 2025
تأجيل نظر طعن عفاف شعيب على براءة مخرج شهير من تهمة إهانتها

عفاف شعيب
عفاف شعيب

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر الطعن المقدم من دفاع الفنانة عفاف شعيب على الحكم الصادر ببراءة مخرج شهير من اتهامات وجهت إليه بإهانتها في تصريحات تليفزيونية، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والذي تضمن تغريم المخرج مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة، قبل أن تصدر حكمها النهائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وتضمن حكم محكمة الاستئناف، قبول الطعن المقدم من المخرج الشهير، على خلفية اتهامه بـ سب وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ووقفت على ظروف وملابسات الواقعة، مؤكدة أن أركان الجريمة لم تتوافر بحق المتهم، ما دفعها لإصدار حكم البراءة.

