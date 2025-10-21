الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

أسرة شاب ألقى بنفسه من فوق جبل المقطم: "عليه ديون ومش لاقي شغل"

الشاب المتوفى، فيتو
الشاب المتوفى، فيتو

 استمعت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، لأقوال أحد أفراد أسرة الشاب الذي لقي مصرعه بعد سقوطه من أعلى جبل المقطم، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة لكشف ملابسات الواقعة.

وقال أحد أقارب المتوفى: إن الشاب كان قد سافر إلى محافظة القاهرة مؤخرًا بحثًا عن فرصة عمل تساعده في سداد الديون المتراكمة عليه، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بخلق حسن، ولم تكن له أي خلافات مع أحد.

وأضاف: أن الضغوط النفسية الناتجة عن تراكم الديون وعدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل، دفعته لإنهاء حياته، ما تسبب في حالة حزن كبيرة بين أفراد العائلة فور علمهم بالخبر.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى جبل المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

واستمعت أجهزة الأمن لأقوال عدد من شهود العيان، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة لتفريغها ومراجعتها، للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب أقدم على القفز من أعلى الجبل نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون، وجارٍ التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

