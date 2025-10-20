الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم داخل نادي المعادي (صور)

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة المعادي المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مطعم مشويات وحلويات بالطابق الأرضي داخل نادى المعادي، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق مطعم بنادي المعادي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم في نادي المعادي بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق فى مطبخ بالكامل، متخصص فى تقديم وتسوية المشويات والحلويات مساحته 150 مترًا بالطابق الأرضي، داخل مبنى اجتماعي مكون من طابق أرضي وطابقين داخل نادى المعادي.

 

حريق مطعم بنادي المعادي
حريق مطعم بنادي المعادي
حريق مطعم بنادي المعادي
حريق مطعم بنادي المعادي
حريق مطعم بنادي المعادي
حريق مطعم بنادي المعادي
حريق مطعم بنادي المعادي
حريق مطعم بنادي المعادي


تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية الحماية المدنية بالقاهرة قوات الحماية المدنية بالقاهرة قوات الحماية المدنية

مواد متعلقة

تأجيل نظر طعن عفاف شعيب على براءة مخرج شهير من تهمة إهانتها

استدعاء مجري التحريات في ضبط عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

بعد إكراهه على توقيع إيصالات أمانة، النيابة تستدعي سمسارا في 15 مايو

إجراء جديد ضد عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

بعد قليل، المحكمة تنظر طعن عفاف شعيب على حكم براءة مخرج شهير

استدعاء قائد سيارة محملة بالأنابيب بعد انقلابها في المعادي

حبس عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

حبس عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية