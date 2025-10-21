الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

النيابة تصرح بدفن شاب ألقى نفسه من فوق جبل المقطم بعد تراكم الديون عليه

صرحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بدفن جثة شاب أقدم على إنهاء حياته بعد أن ألقى بنفسه من أعلى جبل المقطم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته بسبب مروره بأزمة مادية وتراكم الديون عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى جبل المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى قفز من أعلى جبل المقطم بدائرة قسم شرطة المقطم، بعد أن أصيب بحالة نفسية سيئة نتيجة تراكم الديون عليه، وجاري التحري عن وجود شبهة جنائية في الواقعة أو عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

