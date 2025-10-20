رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم تعيين جراهام بوتر مدربا جديدا لمنتخب السويد، بعد أيام من إقالة الدنماركي جون دال توماسون بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء قرار التغيير بعد حصول السويد على نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات في المجموعة الثانية، كان آخرها الخسارة أمام كوسوفو بهدف دون رد، ما وضع المنتخب في موقف صعب بالمنافسة على التأهل.

ورغم البداية الضعيفة، يمتلك المنتخب السويدي فرصة خوض الملحق المؤهل للمونديال بفضل تصدره مجموعته في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الثالث.

تصريحات بوتر للموقع الالكتروني السويد

وقال بوتر للموقع الرسمي للاتحاد السويدي: “أشعر بالتواضع أمام هذه المهمة، لكنني أيضا متحمس للغاية. لدينا لاعبين رائعين في أفضل الدوريات العالمية، ومهمتي هي خلق الظروف المناسبة ليقدم المنتخب أفضل أداء ممكن للتأهل إلى كأس العالم المقبلة”.

ويملك بوتر تاريخا مميزا في السويد، إذ قاد فريق أوسترسوند بين عامي 2011 و2018 من الدرجة الرابعة حتى التأهل إلى الدوري الأوروبي، وحقق فوزا تاريخيا على أرسنال 2–1 في ملعب الإمارات عام 2018.

وخاض المدرب الإنجليزي تجارب لاحقة مع سوانزي سيتي، برايتون، تشيلسي ثم وست هام، قبل أن تتم إقالته من الأخير بعد تحقيق ستة انتصارات فقط في 25 مباراة.

بوتر، البالغ من العمر 50 عاما، يعود إلى التدريب بعد أقل من شهر من رحيله عن وست هام يونايتد، ليخوض تجربته الأولى على مستوى المنتخبات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.