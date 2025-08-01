يارا عاطف سفيرة للتحكيم المصري في مونديال السيدات

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المحكمات المشاركات في بطولة كأس العالم للسيدات بالمغرب.

وشهدت القائمة تواجد المحكمة المساعدة الدولية المصرية يارا عاطف.

سبق ليارا عاطف تمثيل التحكيم المصري في العديد من البطولات الأفريقية والدولية، أبرزها كأس الأمم الأفريقية للسيدات، وكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٠ سنة، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان.

وتقام البطولة في الفترة من 17 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين.

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