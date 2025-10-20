صحة غزة: 380 شهيدا وجريحا فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن هناك 80 شهيدا وأكثر من 300 جريح جراء العداون الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

أعلنت اللجنة الإعلامية في جنين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عدوانها علي جنين ومخيمها لليوم الـ273 على التوالي، مع استمرار حملاتِ الاعتقال ومداهمة المنازل وإطلاق الرصاص الحي صوب الأهالي وتخريب الممتلكات.

وبحسب اللجنة الإعلامية في جنين ارتفع عدد شهداء جنين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 65 شهيدًا بينهم 4 برصاص واعتداءات أجهزة أمن السلطة.

كما أوضحت أن أكثر من 46 شابا من مخيم جنين، بينهم مقاومون من كتيبة جنين لا تزال أجهزة السلطة تعتقلهم منذ بداية العدوان، ويتعرضون للتعذيب والضرب والاعتقال في ظروف غير إنسانية.

