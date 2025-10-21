مستشار بأكاديمية ناصر: اغتيال المبحوح يهدد اتفاق غزة ويعقد فرص استقرار المنطقة

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: إن إقدام إسرائيل على اغتيال يحيى المبحوح، قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة، يجعل هدنة القطاع تواجه تحديات ومخاطر كبيرة قد تهدد بفشل اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح في تصريح لـ "فيتو" أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة تُنذر بانهيار الاتفاق، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لإفشاله عبر ذرائع متعددة، من بينها ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تسلّم جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وأضاف العمدة أن نتنياهو يخشى أن تؤدي نهاية الحرب إلى محاسبته سياسيًا وربما إقالته، ما يدفعه إلى افتعال أزمات جديدة لإطالة أمد الصراع.

وأكد اللواء المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفراد حكومته اليمينية المتطرفة يسعون إلى إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، من خلال اتخاذ إجراءات تعرقل فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح العمدة أن هذا النهج سيقابله رد فعل مماثل من حركة "حماس" التي ستسعى إلى رد الاعتبار عبر تنفيذ عمليات انتقامية، ما سيؤدي إلى تصاعد التوتر مجددًا، ويجعل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا مهددًا بالانهيار.

وأضاف اللواء عادل العمدة أن وجود قوات دولية وعربية سيكون ضروريًا لتكون بمثابة الضامن لوقف إطلاق النار وضمان استمراريته بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار العمدة إلى أن حركة حماس تبدي تحفظات على هذا المقترح، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني المتعلق باتفاق غزة، مؤكدًا أن نجاح أي تسوية يتطلب توافقًا إقليميًا ودوليًا واسعًا يضمن تنفيذ بنود الاتفاق وعدم العودة إلى التصعيد مجددًا.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جاء ثمرة مفاوضات غير مباشرة لأيام عدة بين إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ برعاية أميركية ومصرية وقطرية، فضلًا عن مشاركة تركية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، فضلًا عن تسليم جثامين القتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم العشرات من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة.

كما نص على انسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع الفلسطيني حتى حدود اتفق عليها، ودخول شاحنات الإغاثة إلى غزة، وفتح المعابر، إلا أن إسرائيل لم تقبل حتى الآن فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، مشترطة تسليم جثامين كافة الأسرى الإسرائيليين، علمًا أن حماس سلمت حتى مساء السبت 12، فيما تبقى 16 تواصل البحث عن مكانهم في القطاع المدمر.

وتتبادل إسرائيل وحماس منذ أيام الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف النار في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.