خبير استراتيجي: اغتيالات الاحتلال لقادة حماس بعد الهدنة تعيد الصراع إلى نقطة الصفر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي: إن إقدام إسرائيل على اغتيال يحيى المبحوح، قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة، قد يؤدي إلى تفجّر الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.

وأضاف فهمي تصريح لـ “فيتو” أن هذا التصعيد سيقابل برد فعل مباشر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي من المتوقع أن تنفّذ ضربات انتقامية ضد أهداف إسرائيلية، وهو ما قد يُعقّد المشهد الأمني والسياسي مجددًا في المنطقة.

وتابع الدكتور طارق فهمي أن إسرائيل إذا أرادت إيجاد ذرائع للقتال، فستفعل ذلك، مشيرًا إلى أن الحديث عن الجثامين أمر معقد ولا يتم "في يوم وليلة"، وأن هدف الاحتلال الحقيقي هو الوصول إلى الأنفاق.

وأوضح أن الأنفاق تشكّل بنية تحتية استراتيجية داخل القطاع، وأن إسرائيل تسعى إلى القضاء عليها ونزع سلاح حركة حماس تمهيدًا للانتقال إلى "المرحلة التالية"، مشيرا أن هذا المسار سيعقّد الوضع ميدانيًا وسياسيًا، إذ إن محاولات استهداف منظومة الأنفاق قد تثير ردود فعل عنيفة من داخل غزة وتؤدي إلى تصعيد جديد.

وفي استمرار حديثه، قال الدكتور طارق فهمي إنه إذا استأنفت إسرائيل سياسة الاغتيالات لقادة حركة حماس بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فسنعود إلى نقطة الصفر، مؤكّدًا أن الهدنة لا يمكن اعتبارها كاملة ومن المتوقَّع وقوع خروقات هنا أو هناك.

وأضاف أن الحل يكمن في تحصين الاتفاق، مشيرًا إلى التحركات المصرية عبر الأمم المتحدة لتشكيل قوات دولية يُحدَّد دورها بموجب قرار من مجلس الأمن، إلى جانب إدارة عربية ولجنة دعم مدنيّة مكوّنة من عناصر فلسطينية مستقلة عن الفصائل، تعمل جميعها على ضمان تنفيذ بنود الاتفاق ومنع العودة إلى التصعيد.



اتفاق غزة

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جاء ثمرة مفاوضات غير مباشرة لأيام عدة بين إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ برعاية أميركية ومصرية وقطرية، فضلًا عن مشاركة تركية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، فضلًا عن تسليم جثامين القتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم العشرات من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة.

كما نص على انسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع الفلسطيني حتى حدود اتفق عليها، ودخول شاحنات الإغاثة إلى غزة، وفتح المعابر، إلا أن إسرائيل لم تقبل حتى الآن فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، مشترطة تسليم جثامين كافة الأسرى الإسرائيليين، علمًا أن حماس سلمت حتى مساء السبت 12، فيما تبقى 16 تواصل البحث عن مكانهم في القطاع المدمر.

وتتبادل إسرائيل وحماس منذ أيام الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف النار في غزة.

