أنباء عن اغتيال القيادي في كتائب القسام يحيى المبحوح بقصف إسرائيلي

غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أنه تم  اغتيال القيادي في كتائب القسام يحيى المبحوح،  بقصف إسرائيلي على مقهى في الزوايدة وسط قطاع غزة.

أنباء عن اغتيال يحيى المبحوح فى قصف استهدف مقهى فى الزوايدة

واستشهد 5 فلسطينيين فى القطاع  يرجح أن يكون يحيى المبحوح من بينهم وإصابة آخرين، بعد عدوان إسرائيلي استهدف استراحة على شاطئ بحر منطقة الزوايدة وسط القطاع، في حين نُقل عدد كبير من المصابين إلى مستشفى ميداني قريب.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، سقوط عدد من الـشهداء وتسجيل عدد من الإصابات جراء غارة جوية إسرائيلية شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

إسرائيل تستأنف العدوان على غزة بكامل القوة

ودعا وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب على غزة بكامل القوة. 

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل جنديين اثنين وإصابة 2 آخرين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في حدث أمني وقع في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية بذريعة انتهاك حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق الأمر.

وأكد موقع حدشوت بزمان العبري أن عناصر حماس استهدفوا قوة للجيش الاسرائيلي بإطلاق نار من قناصة وتفجير عبوة ناسفة في آلية هندسية.  

الأمم المتحدة: جاهزون لإدخال آلاف الشاحنات إلى قطاع غزة

إعلام عبري: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل قصف غزة

 

 

