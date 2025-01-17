ميقاتي بحضور ماكرون: هناك وعود بإنهاء الخروقات الإسرائيلية مع انتهاء مهلة الـ60 يوما

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه تتم متابعة "الخروقات الإسرائيلية وتقديم الشكاوى اللازمة وهناك وعود بأن هذه الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الـ60 يومًا".

وخلال مؤتمر صحافي، بعد لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قال ميقاتي: “تشرفت بلقاء الرئيس ماكرون في لبنان”، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا عن الأوضاع الراهنة وضرورة دعم لبنان على كافة الأصعدة.

ولفت إلى أن “ماكرون كان متفهما جدا ووعد بمتابعة العمل ودعم الحكومة الجديدة”، موضحًا أن “ماكرون على استعداد لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني”.

وكان الرئيس الفرنسي وصل صباح اليوم الجمعة، إلى مطار بيروت واستقبله ميقاتي، وبدأ الاجتماع الثنائي بينهما داخل قاعة كبار زوار.

وتأتي هذه الزيارة بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية وتكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، وهي خطوة اعتبرتها باريس "فرصة تاريخية" لتعزيز سيادة لبنان واستقراره، وسط تغييرات جيوسياسية وإقليمية تجعل دور فرنسا أكثر أهمية في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.