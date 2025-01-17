الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ميقاتي بحضور ماكرون: هناك وعود بإنهاء الخروقات الإسرائيلية مع انتهاء مهلة الـ60 يوما

نجيب ميقاتي وماكرون،
نجيب ميقاتي وماكرون، فيتو

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه تتم متابعة "الخروقات الإسرائيلية وتقديم الشكاوى اللازمة وهناك وعود بأن هذه الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الـ60 يومًا".

وخلال مؤتمر صحافي، بعد لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قال ميقاتي: “تشرفت بلقاء الرئيس ماكرون في لبنان”، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا عن الأوضاع الراهنة وضرورة دعم لبنان على كافة الأصعدة.

ولفت إلى أن “ماكرون كان متفهما جدا ووعد بمتابعة العمل ودعم الحكومة الجديدة”، موضحًا أن “ماكرون على استعداد لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني”.

وكان الرئيس الفرنسي وصل صباح اليوم الجمعة، إلى مطار بيروت واستقبله ميقاتي، وبدأ الاجتماع الثنائي بينهما داخل قاعة كبار زوار.

وتأتي هذه الزيارة بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية وتكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، وهي خطوة اعتبرتها باريس "فرصة تاريخية" لتعزيز سيادة لبنان واستقراره، وسط تغييرات جيوسياسية وإقليمية تجعل دور فرنسا أكثر أهمية في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الخروقات الإسرائيلية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دعم لبنان مطار بيروت انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية
ads

الأكثر قراءة

حلمي تحقق ولن أغسل يدي، حسناء إنجليزية تثير الجدل بطبيعة علاقتها بمحمد صلاح (فيديو)

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

درجات الحرارة اليوم الجمعة 17-01 - 2025 في مصر

أخبار مصر: التوقيع رسميا على اتفاق غزة، ارتفاع الذهب، إجراء مرتقب لاتحاد الكرة بعد صفقة مرموش، قصة حسناء بريطانية مع صلاح

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع اليوسفي والجوافة وانخفاض الفراولة

عبد الملك يكشف عن إجراء مرتقب من اتحاد الكرة بعد انتقال مرموش لمان سيتي وعالمية صلاح

ارتفاع البطاطس والبصل والكوسة، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

منوعات

المزيد

قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

سبيس إكس تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها (فيديو)

مفاجأة، بشار الأسد كان يدير شخصيا حسابا فيسبوكيا لتشويه الفنانين السوريين

المزيد

خدمات

المزيد

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية