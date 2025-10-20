جامعة عين شمس تستقبل المدير الإقليمي لفرع الجامعة السويسرية في إسبانيا

استقبلت الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، فريدريكو ستاند، المدير الإقليمي لفرع EU Business School Spain، بالجامعة السويسرية والتى لها فروع عدة فى بلدان أوروبا، وذلك لبحث سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، وتعزيز الشراكات الأكاديمية في مجالات البحث والتبادل الطلابي والدراسات العليا.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة آفاق التعاون في المشروعات البحثية المشتركة وإنشاء درجات علمية مشتركة ومزدوجة بالشراكة مع جامعة عين شمس، بالإضافة إلى بحث إمكانية إتاحة التحاق طلاب الجامعة ببعض البرامج الدراسية المشتركة عبر التعليم عن بُعد (أونلاين)، بما يتيح للطلاب فرصًا للحصول على خبرات تعليمية دولية دون الحاجة إلى السفر، ويدعم توجه الجامعة نحو التعليم المدمج والانفتاح العالمي.

كما بحث الجانبان إمكانية إطلاق برامج أكاديمية جديدة بالتعاون بين الجانبين، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب وتعزيز مكانة جامعة عين شمس على الساحة الأكاديمية والبحثية الدولية.

تطوير العملية التعليمية والبحثية

وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة أماني أسامة كامل أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي مع مؤسسات التعليم الدولية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضافت أن جامعة عين شمس تسعى إلى أن تكون مركزا إقليميًا متميزًا في التعليم والبحث العلمي والابتكار، من خلال شراكات فاعلة تتيح للطلاب والباحثين تبادل الخبرات مع جامعات عالمية، مما يعزز تنافسية خريجيها في سوق العمل المحلي والدولي.

شهد اللقاء الدكتورة شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور كمال عبيد، مدير إدارة التعاون الدولي بجامعة عين شمس.

يذكر أن جامعة EU Business School جامعة دولية لديها فروع في عدة دول أوروبية، من بينها فرع فى برشلونة (إسبانيا) ويعد الفرع الرئيسى، ميونخ (ألمانيا)، جنيف ومونترو (سويسرا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.