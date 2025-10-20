مصر تستضيف فعاليات يوم الجغرافيين لدول البريكس 2025

تستضيف مصر فعاليات يوم الجغرافيين لدول البريكس 2025 خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025 بمقر الأكاديمية بالقاهرة، وذلك بعد انطلاق الجزء الأول من الاحتفالية في موسكو يوم 18 أغسطس الماضي بمقر الجمعية الجغرافية الروسية.

ويأتي تنظيم الحدث هذا العام بشكل مشترك بين روسيا ومصر في إطار التعاون العلمي ضمن منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدول البريكس (BRICS STI)، بهدف تعزيز التبادل العلمي والثقافي، ودعم التعاون بين الجغرافيين والعلماء من الدول الأعضاء، وإبراز الدور الحيوي للجغرافيا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الأكاديمية أن استضافة مصر للحدث تعكس مكانتها العلمية المرموقة داخل منظومة البريكس، وتؤكد حرص الأكاديمية على توطيد التعاون الدولي في مجالات الجغرافيا والعلوم الإنسانية والتطبيقية، بما يخدم أولويات الدولة في مجالات التنمية والابتكار.

ويُشارك في الفعاليات ممثلون عن الدول الأعضاء في البريكس، من بينهم:

سفيتلانا فوروبييفا نائب مدير إدارة التحليل والعلاقات الدولية بالجمعية الجغرافية الروسية، سيرجي بارينوف رئيس معمل الجغرافيا المدرسية الحديثة بجامعة الاقتصاد الوطنية العليا – روسيا، يوينهونغ ليو، وأسامة عبد الله عبد الشافي، وشوروي لي من معهد البيئة والجغرافيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ثيمبا ماثيبولا مدير الاحتياطي البيئي بإدارة الزراعة والبيئة بجنوب إفريقيا، إلى جانب نخبة من الخبراء والعلماء المصريين من الجامعات والمراكز البحثية، منهم:

الدكتور هاني أبو العلا، والأستاذ الدكتور ماهر عيسى (جامعة الفيوم)، والدكتور محمد مصطفى عبد المجيد (وزارة الآثار)، والدكتور محمد حجازي (جامعة الفيوم)، والدكتورة نسرين منير (وزارة الآثار)، والأستاذ الدكتور مصطفى شلبي (جامعة عين شمس).

ويتضمن البرنامج العلمي للاحتفالية جلسات وورش عمل ميدانية وزيارات بحثية لمواقع التراث الطبيعي والثقافي بالقاهرة والفيوم، منها متحف الجغرافيا ووادي الحيتان، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي (CULTNAT)، وذلك تحت شعار:

"الجغرافيا والابتكار نحو تنمية مستدامة في دول البريكس".

