الصحة العالمية: أكثر من 500 شخص ماتوا جوعا في غزة منذ بداية 2025

الجوع في غزة، فيتو
قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتشن اليوم الإثنين: إن أكثر من 500 شخص ماتوا جوعا في غزة منذ بداية عام 2025، مؤكدا أن توسيع نطاق وصول المساعدات أمر ضروري.

 

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "في عام 2025 وحده، مات أكثر من 500 شخص نتيجة لسوء التغذية. حاليا، لا تعمل سوى أربعة مراكز، وسيساعدنا تحسين الوصول وتدفق المساعدات الإنسانية على ضمان وصول الإمدادات وتوسيع مراكز العلاج في شمال غزة".


وأضاف أن "أكثر من 15.500 شخص يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من قطاع غزة، حيث لا يعمل سوى 13 مستشفى من أصل 36 ".

وطالبت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الإمدادات الطبية والوقود والدعم اللوجستي اللازم لاستمرار عمل المرافق الصحية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني يبقى بالغ الخطورة رغم الهدنة.

ووفقا لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا"، "قتل 66.288 شخصا، من بينهم 18.430 طفلا، في قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وكان معظم القتلى من المدنيين".

