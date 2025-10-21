انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف فائض المعروض والتوترات التجارية

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من فائض المعروض وتراجع الطلب الناجم عن التوترات التجارية بين أمريكا والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، رغم توقع الرئيس دونالد ترامب توصل البلدين إلى اتفاق تجاري.

انخفاض أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% لتصل إلى 60.83 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 0.2% إلى 57.38 دولار، بينما انخفض عقد ديسمبر الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 56.89 دولار.

وقال ترامب، أمس الاثنين، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينج، رغم استمرار الخلافات حول الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق، قبل لقائهما المقرر في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، وأضاف: «أعتقد أننا سنتوصل في النهاية إلى اتفاق تجاري قوي للغاية. سنكون سعداء بذلك».

اضطراب الإمدادات الروسية

وفي روسيا، أوقفت مصفاة نوفوكويبيشيفسك التابعة لشركة «روسنفت» في منطقة الفولجا معالجة الخام يوم الأحد عقب هجوم بطائرة مسيرة، ما أضاف مزيدا من الغموض بشأن الإمدادات الروسية.

وكرر ترامب تحذيره بأن الهند قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا لم توقف مشترياتها من النفط الروسي، إذ أصبحت الهند المشتري الرئيسي للخام الروسي المخفض السعر بعد العقوبات الغربية على موسكو.

وتراجعت الأسعار أيضا بعد توقعات متشائمة أصدرتها وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، بأن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضا يقارب أربعة ملايين برميل يوميا في 2026، مع زيادة الإنتاج من قبل منتجي أوبك+ ومنافسين، في وقت لا يزال فيه الطلب ضعيفا.

