النفط والذهب كلمة السر، فايننشال تايمز تكشف سبب تهديدات ترامب بغزو فنزويلا

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، نقلا عن رجل أعمال أمريكي، أن النفط والمعادن والذهب في فنزويلا تثير اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستثمارها من شركات بلاده.

فاينانشال تايمز تفضح سبب اهتمام ترامب بإخضاع فنزويلا



وصرح الرئيس الأمريكي يوم الجمعة أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مستعد لتقديم تنازلات كبيرة، لأنه لا يريد اختبار صبر الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال قوله: "ترامب يريد النفط والمعادن والذهب في فنزويلا. إنه يريد أن تستثمر الشركات الأمريكية هناك".

وكانت وسائل الإعلام أفادت سابقا بأن المسئولين الفنزويليين، على أمل وضع حد للتوتر في العلاقات بين بلدهم والولايات المتحدة، قدموا لإدارة ترامب الأفضلية في الحصول على النفط والموارد المعدنية، وذلك تحت وقع الضربات المستمرة على السفن الفنزويلية في البحر الكاريبي.

في يوم الأربعاء، 15 أكتوبر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة ترامب فوضت وكالة المخابرات المركزية سرا بإجراء عمليات سرية في فنزويلا. وصرح أحد مصادر الوكالة بأن هذه هي أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لزيادة الضغط على مادورو، بهدف إزاحته عن السلطة في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الجيش الأمريكي يدرس مسألة توجيه ضربات لأهداف برية يزعم أنها مرتبطة بعصابات المخدرات في فنزويلا.

