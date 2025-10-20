أسهم الطاقة تقود تراجع البورصة السعودية مع هبوط أسعار النفط

أنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" جلسة اليوم الاثنين على انخفاض طفيف، متأثرا بتراجع أسهم قطاع الطاقة، وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي لأسهم القطاع المصرفي مع بدء موسم نشر النتائج المالية للربع الثالث.

تراجع مؤشر السوق السعودي

وتراجع المؤشر بنسبة 0.2% ليستقر عند مستوى 11665 نقطة، في أداء متزامن مع الهبوط الذي شهدته أسعار النفط عالميًا بسبب مخاوف المستثمرين من تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقاد قطاع الطاقة موجة الهبوط، حيث انخفض سهم "أرامكو" 0.2%، وتراجعت أسهم "المصافي" بنسبة 1%، كما هبط سهم "صدارة بترو رابغ" بنحو 0.6%.

وشهد قطاع البنوك أداء إيجابيا، تصدره سهم "البنك الأهلي" بارتفاع 1.5% عقب إعلان نتائجه المالية، بينما صعد سهم "البنك الأولي" 0.7%، واستقر سهم "الراجحي" عند مستوى 0.1%.

وغلب الهبوط على قطاع العقارات، مع تراجع أسهم "العقارية" 0.7%، و"مكة" 0.4%، و"جبل عمر" 1.1%.

وهبط سهم "أكوا باور" بشكل حاد بنسبة 3.1%، مصححا بذلك جزءا من مكاسبه القوية التي حققها في الجلسة السابقة، كما تصدر سهم "عناية" قائمة الأسهم الصاعدة بارتفاع 6.2%، يليه سهم "جاكو" بنسبة 4.1%، بينما قاد سهم "تشب" الأسهم المنخفضة بنسبة 3.1%.

مؤشرات السوق الإجمالية

بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق حوالي 2.2 مليار ريال سعودي، مع تداول ما يقارب 91.4 مليون سهم، وبلغ عدد الأسهم المرتفعة 62 سهما، في مقابل 184 سهما منخفضا.

توقعات بتحول جذري لجذب الاستثمارات

على صعيد متصل، توقع محللون في "جيه بي مورجان" و"المجموعة المالية هيرميس" تدفق استثمارات أجنبية جديدة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 10 مليارات دولار، في حال قررت السلطات السعودية رفع حد الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100%، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 49%، ومن المتوقع أن يكون مصرف "الراجحي" من أبرز المستفيدين من هذه التدفقات المحتملة.

