ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط الروسية جراء احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.6% إلى 68.13 دولار في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا أو 0.7 % إلى 64.12 دولار.

وقال أولي هانسن رئيس قسم استراتيجيات السلع الأولية في ساكسو بنك "تشعر السوق ببعض القلق من تعثر مفاوضات السلام (بين روسيا وأوكرانيا)".

وأضاف "تتوقع السوق أن يتجاوز العرض الطلب خلال أشهر الخريف، لكن على المدى القصير، يواجه ذلك تحديا بسبب الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة".

وشنّت أوكرانيا أمس الأحد هجومًا بطائرات مسيّرة على روسيا، أدى إلى تراجع كبير في قدرة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية الروسية، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في محطة «أوست-لوجا» لتصدير الوقود، بحسب مسؤولين روس.

كما استمرّ حريق آخر في مصفاة نوفوشاختينسك جنوب روسيا لليوم الرابع على التوالي نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، وفق ما ذكره القائم بأعمال حاكم المنطقة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي جي، إن "نجاح أوكرانيا في استهداف البنية التحتية النفطية الروسية يعزز المخاطر الصعودية لأسعار الخام".

من جهته، صرح جيه. دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أمس بأن روسيا قدّمت "تنازلات كبيرة" باتجاه تسوية تفاوضية لحربها مع أوكرانيا.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد يوم الجمعة تهديده بفرض عقوبات إضافية على موسكو إذا لم يتحقق تقدم نحو تسوية سلمية خلال أسبوعين.

في الأثناء، تعززت شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة، إلى احتمال خفض معدلات الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل في سبتمبر.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة الكبيرة للسوق في شركة الوساطة فيليب نوفا، إنه برغم ذلك، يبدو أن أسعار الخامين القياسيين للنفط تفتقر إلى قوة دافعة.

وأضافت أن الأسواق تزداد اقتناعًا فيما يبدو بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤثر على النمو الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.