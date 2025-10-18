سيتي جروب: تراجع الحرب الروسية الأوكرانية قد يؤدي لانخفاض النفط إلى 50 دولارا

توقع إريك لي، كبير محللي السلع في بنك "سيتي جروب"، أن يؤدي تراجع حدة الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى هبوط حاد بأسعار النفط قد يصل إلى 50 دولارًا للبرميل.

وأوضح لي في مقابلة أمس أن هذا السيناريو المتشائم قد يتحقق بشكل أسرع بسبب عاملين رئيسيين، وهما: انحسار خطر الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وتخفيف الضغوط الدبلوماسية على المشترين المحتملين للنفط الخام الروسي، بحسب وكالة بلومبرج.

يأتي هذا التوقع في وقت يشهد فيه خام برنت انخفاضا بلغ حوالي 18% منذ بداية العام، ليصل إلى 61 دولارا للبرميل، مدفوعا بتحقق فائض العرض المتوقع منذ فترة.

صادرات الطاقة الروسية

ويراقب السوق باهتمام المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى المقررة الأسبوع المقبل، حيث قد يؤدي أي تقدم نحو وقف إطلاق النار إلى تخفيف القيود الغربية على صادرات الطاقة الروسية وإيقاف الهجمات المسلحة على المنشآت النفطية.

وحذر لي من أن انخفاض الأسعار بما يقارب 10 دولارات يشكل تهديدًا لقطاع النفط الصخري الأمريكي، الذي يحتاج إلى أسعار أعلى لاستمرار عمليات التنقيب.

كما أشار إلى أن هذا الهبوط يضع السعودية، قائدة "أوبك"، أمام مفترق طرق بين الدفاع عن الأسعار أو التوافق مع تفضيل واشنطن لأسعار منخفضة.

ولفت إلى أن انخفاض الأسعار إلى 60 أو 50 دولارًا قد يمنح البيت الأبيض مزيدا من الجرأة لاتخاذ خطوات قد تعطل الإمدادات النفطية، بينما تجعله الأسعار الأعلى عند 80 دولارا أكثر حذرا في استفزاز منتجين مثل إيران أو روسيا.

