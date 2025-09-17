الترطيب الداخلي والخارجي للبشرة، سر النضارة والشباب الدائم

الترطيب الداخلي والترطيب الخارجي للبشرة، تُعد البشرة انعكاسًا مباشرًا لصحة الجسم والعادات اليومية التي نتبعها. ومع ازدياد الضغوط البيئية مثل التلوث وأشعة الشمس والتقلبات المناخية، يزداد احتياج البشرة إلى الترطيب المستمر للحفاظ على مرونتها وحيويتها.

الترطيب ليس مجرد وضع كريم أو سيروم على سطح الجلد، بل هو عملية متكاملة تبدأ من الداخل وتنتهي بالخارج.

ولذلك، يمكن تقسيم العناية إلى ترطيب داخلي يعتمد على تغذية الجسم بالسوائل والعناصر الغذائية، وترطيب خارجي يعتمد على المستحضرات والروتين اليومي للعناية بالبشرة.

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الترطيب الداخلي والخارجي للبشرة ضرورة صحية؛ فالبشرة المرطبة بشكل جيد تعكس شبابًا ونضارة وتكون أكثر مقاومة للتجاعيد والالتهابات.

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الجمع بين الطريقتين هو المفتاح لبشرة صحية ومشرقة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

أولًا: الترطيب الداخلي للبشرة

1. أهمية الترطيب الداخلي

الترطيب الداخلي يعني تزويد الجسم بالسوائل والعناصر الغذائية التي تساعد الخلايا الجلدية على الاحتفاظ بالماء وتجديد نفسها باستمرار. فالبشرة لا تستطيع أن تبدو نضرة من الخارج إذا كان الجسم يعاني من الجفاف أو نقص العناصر الأساسية. عند قلة الترطيب الداخلي، تظهر التجاعيد مبكرًا، وتزداد حدة الجفاف والتشققات، وتفقد البشرة مرونتها الطبيعية.

ترطيب البشرة داخليا، فيتو

2. الماء: العنصر الأساسي

شرب الماء هو الخطوة الأولى والأهم في الترطيب الداخلي. يحتاج الجسم في المتوسط إلى 8 أكواب يوميًا، وقد تزيد الكمية بحسب النشاط البدني والطقس. الماء لا يحافظ فقط على توازن السوائل، بل يساعد على طرد السموم التي تسبب بهتان البشرة. كما أن الاستمرارية في شرب الماء على مدار اليوم أفضل من شرب كمية كبيرة دفعة واحدة.

3. التغذية الصحية ودورها

الطعام الغني بالفيتامينات والمعادن يلعب دورًا حيويًا في الترطيب الداخلي للبشرة. ومن أهم العناصر:

الأحماض الدهنية أوميجا 3: موجودة في الأسماك والمكسرات وبذور الكتان، وتساعد على الحفاظ على الطبقة الدهنية الواقية للبشرة.

فيتامين E: مضاد أكسدة يحمي الخلايا من التلف ويمنع الجفاف.

فيتامين C: يعزز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة.

الأطعمة الغنية بالماء: مثل الخيار، البطيخ، البرتقال، الطماطم، حيث تسهم في زيادة ترطيب الجسم بشكل طبيعي.

4. المشروبات المفيدة

بجانب الماء، هناك مشروبات أخرى تساعد في الترطيب الداخلي مثل:

العصائر الطبيعية الطازجة.

شاي الأعشاب مثل البابونج والنعناع.

الحليب ومشتقاته لاحتوائها على الفيتامينات والدهون الصحية.

لكن يجب الحذر من الإفراط في تناول الكافيين والمشروبات الغازية لأنها تسبب فقدان السوائل من الجسم.

ثانيًا: الترطيب الخارجي للبشرة

1. لماذا نحتاج إلى الترطيب الخارجي؟

رغم أن الترطيب الداخلي ضروري، إلا أن العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس، الرياح، التلوث، ومستحضرات التجميل تؤثر مباشرة على الطبقة الخارجية للبشرة، مما يجعلها تفقد رطوبتها بسرعة. هنا يأتي دور الترطيب الخارجي لتعويض هذا الفقدان وحماية الجلد من العوامل البيئية.

ترطيب البشرة خارجيا، فيتو

2. خطوات الترطيب الخارجي

اختيار المرطب المناسب: يختلف المرطب باختلاف نوع البشرة:

البشرة الجافة تحتاج إلى كريمات غنية بالزيوت.

البشرة الدهنية يناسبها جل أو لوشن خفيف خالٍ من الزيوت.

البشرة الحساسة تحتاج إلى منتجات خالية من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

الترطيب اليومي: يجب وضع المرطب مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، بعد تنظيف البشرة مباشرة لاحتباس أكبر قدر من الماء داخل الخلايا.

الماسكات الطبيعية: مثل ماسك العسل والزبادي، أو الألوفيرا، فهي تعطي ترطيبًا عميقًا وتغذي البشرة بمواد طبيعية.

الزيوت الطبيعية: زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، وزيت الأرغان من أفضل الخيارات لترطيب البشرة بعمق.

3. الترطيب والحماية

من أهم خطوات الترطيب الخارجي استخدام واقي الشمس، لأنه يحمي البشرة من فقدان الماء والتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. كما أن استخدام السيروم الغني بالهيالورونيك أسيد يساعد على جذب الماء إلى سطح الجلد وزيادة مرونته.

4. تقشير لطيف لدعم الترطيب

التقشير المنتظم (مرة أو مرتين أسبوعيًا) يزيل الخلايا الميتة التي تعيق امتصاص المرطبات. التقشير يمكن أن يكون طبيعيًا مثل السكر وزيت الزيتون، أو باستخدام منتجات جاهزة لطيفة على البشرة.

ثالثًا: العلاقة بين الترطيب الداخلي والخارجي

لا يكفي الاعتماد على أحد الجانبين فقط. فمثلًا، شرب الماء بكثرة دون استخدام مرطب خارجي قد لا يحمي البشرة من الجفاف الناتج عن العوامل البيئية. والعكس صحيح، استخدام الكريمات وحدها دون شرب الماء أو تناول غذاء صحي لن يمنح البشرة الإشراقة الطبيعية. لذلك، التكامل بين الترطيب الداخلي والخارجي هو الذي يضمن نتيجة فعّالة وطويلة الأمد.

رابعًا: نصائح عملية للحفاظ على ترطيب البشرة

شرب كوب ماء عند الاستيقاظ مباشرة لتعويض فقدان السوائل أثناء النوم.

إدخال الخضراوات والفواكه الغنية بالماء في النظام الغذائي اليومي.

تجنب الاستحمام بماء ساخن جدًا لأنه يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية.

وضع المرطب مباشرة بعد الاستحمام لحبس الماء داخل الجلد.

استخدام أجهزة ترطيب الجو في فصل الشتاء لتقليل الجفاف الناتج عن التدفئة.

تقليل التوتر والضغط النفسي، إذ يؤثران بشكل مباشر على ترطيب ونضارة البشرة.

